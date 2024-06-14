شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: 81 قرية تستفيد من مشروعات حياة كريمة بمحافظة المنوفية والان مع تفاصيل الخبر

بلغت عدد القرى المستفيدة من مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" بمحافظة المنوفية 81 قرية ويبلغ عدد السكان المستفيدين 1,2 مليون نسمة .

وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مشروعات المبادرة والتي تحقق جميع أهداف التنمية المستدامة إنشاء 37 عمارة سكنية للأسر الأولى بالرعاية، عدد 6 وحدة إجتماعية، 20 مجمع خدمات زراعية، 14 نقطة إسعاف، 871 فصل دراسي، 122 مدرسة، 10 مراكز تنمية أسرة، 70 محطة مياه شرب، 81 مشروع صرف صحي، 10 محطات معالجة، 113 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 64 مركز شباب، 20 مجمع خدمات حكومية، 45 مكتب بريد، 15 نقطة شرطة، 11 نقطة إطفاء، إلى جانب تنفيذ 81 مشروع تأهيل وتبطين ترع بطول (309 كم)، علاوة على 93 مشروع رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 123 كم.



وأوضح التقرير أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 311 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة المنوفية بخطة عام 23/2024 تبلغ 4,9 مليار جنيه، هذا بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري "حياة كريمة".



وبلغت التكلفة الكلية للمرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة تبلغ 350 مليار جنيه. لتنفيذ حوالي 23 ألف مشروع في 1477 قرية في 52 مركزا في نطاق 20 محافظة بإجمالي مستفيدين 18 مليون مواطن، وبلغ متوسط مُعدل التنفيذ للمرحلة الأولى 85%، كما بلغت قيمة المنصرف 200 مليار جنيه. وتم تخصيص 150 مليار جنيه في خطة عام 23/2024 لاستكمال باقي مشروعات المرحلة.