شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مبادرة "وَثَبَات" لتأهيل المتدربين للوظائف الأكثر طلبا والان مع تفاصيل الخبر

"وَثَبَات" هي مبادرة ينفذها معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع منصة Pluralsight، بهدف إثراء المحتوى المقدَم على منصة مهارة-تك بمجموعة من أهم المسارات التدريبية التي تم اختيارها بعناية من الخبراء الفنيين بالمعهد، والتي تؤهل المتدربين للالتحاق بالوظائف الأكثر طلبًا في سوق العمل.

وتستهدف المبادرة طلاب السنة الأخيرة بالجامعات المصرية، مع التركيز على طلاب كلية الهندسة، وكلية الحاسبات والمعلومات، وكلية العلوم - قسم حاسب آلي.

التخصصات التكنولوجية

محلل بيانات

مسؤول نظم تكنولوجيا المعلومات

مهندس DevOps

مهندس الحوسبة السحابية

متخصص في البرمجيات وضمان الجودة

مطور تطبيقات أندرويد

مطور واجهة المستخدم أو واجهة البرنامج (واجهة أمامية)

مطور MEAN Stack

مطور Java Spring

تعد منصة "مهارة تك" من أبرز البرامج والمبادرات التي تنفذها وزارة الاتصالات للتعلم الرقمي، وذلك لتدريب الشباب في عدد من التخصصات التكنولوجية الدقيقة باللغة العربية من خلال 10 مسارات.

وتقوم الوزارة بالتعاون بين معهد تكنولوجيا المعلومات ومنصات أخرى للتدريب لإتاحة منح تدريبية مجانية معتمدة لكل الفئات العمرية في مجالات التكنولوجيا المختلفة ومنها الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات ولغة البرمجة "بايثون".