شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: واردات مصر من التفاح تتراجع بـ55 مليون دولار بالربع الأول من 2024 والان مع تفاصيل الخبر

حققت واردات مصر من التفاح الطازج تراجعا كبيرا في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث سجلت واردات مصر من التفاح نحو 36 مليونا و657 ألف دولار في الربع الأول من العام الجاري 2024، بينما كانت نحو 92 مليونا و163 ألف دولار في الربع المناظر له العام الماضي 2023، بتراجع بلغ 55 مليون و506 ألف دولار.

وفى شهر مارس الماضي فقط، تراجعت واردات التفاح الطازج لتسجل 14 مليون و200 ألف دولار، مقابل 38 مليون دولار في نفس الشهر عام 2023، بتراجع بلغت قيمته 23 مليون و801 ألف دولار.

وجاءت واردات التفاح ضمن قائمة أهم الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية غير المعمرة، والتي بلغت قيمتها الإجمالية في مارس الماضي نحو 982 مليون و198 ألف دولار، بينما كانت نحو مليار و343 مليون دولار في نفس الشهر عام 2023، بتراجع بلغت قيمته 361 مليون و293 ألف دولار.

شهدت القيمة الإجمالية للواردات المصرية تراجعا ملحوظا في مارس الماضي، وذلك بنسبة بلغت 16.2٪، حيث بلغت 5.94 مليار دولار، مقابل 7.09 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلـك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 25.6%، ومواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبــة 31.8 %، ولدائن بأشكالها الأولية بنسبــة 31%، ذرة بنسبـة 15%.