شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تستبدل شريحة التليفون المحمول حال تلفها أو فقدانها؟ والان مع تفاصيل الخبر

قد تتعرض شريحة التليفون المحمول للفقدان أو التلف لأسباب عديدة، ويلجأ المستخدم إلى الحصول على شريحة جديدة من شركة المحمول المتعاقد معها، لكن هناك شروط حددها جهاز تنظيم الاتصالات لاستبدال شريحة المحمول أو الحصول على شريحة جديدة.

وأوضح جهاز تنظيم الاتصالات أنه على المستخدم التوجه لأقرب فرع للحصول على شريحة تليفون جديدة حال فقدان أو تلف الشريحة المستخدمة، وتقديم ماذا أفعل إذا أردت استبدال شريحة التليفون المحمول بسبب فقدانها أو تلفها، وتقديم أصل الرقم القومي الساري للمصريين، أو أصل مستند تحقيق الشخصية الساري للأجانب (جواز السفر وبطاقة الإقامة أو بطاقة اللجوء) لموظف فرع الشركة.

سيقوم موظف الشركة بالتأكد من تطابق مستند تحقيق الشخصية المقدم من العميل مع مستند تحقيق الشخصية المسجل به بيانات الشريحة على قواعد بيانات الشركة، بعد ذلك ستقوم بمليء نموذج طلب تبديل الشريحة وتوقيعه.

وحدد الجهاز الحد الأقصى لمعاملات استبدال شرائح المحمول ليكون مرتان شهريًا وسبع مرات سنويًا.

وصل إجمالي المشتركين في الهاتف المحمول في الفترة من "يناير - مارس 2024" ل108.34 مليون مشترك، كما بلغ خطوط الهاتف المحمول لكل 100 من السكان " يناير - مارس 2024، لنحو 100.44%.

وبلغ إجمالي المشتركين في الهاتف الثابت، "يناير - مارس 2024" إلي نحو 12.84 مليون مشترك، كما بلغ عدد مشتركي الهاتف الثابت في تلك الفترة في الحضر نحو 10.36 مليون مشترك وفي الريف 2.48 مليون مشترك.

ووصل عدد الاشتراكات النشطة لخدمة انترنت الهاتف المحمول، صوت وبيانات" في الفترة من " يناير - مارس 2024" نحو 78.09 مليون مشترك، كما بلغ عدد الاشتراكات النشطة لخدمة انترنت المحمول للأجهزة غير الهاتفية " بيانات فقط" 2.92 مليون مشترك خلال تلك الفترة.

ووصل حجم الاشتراك في الانترنت النطاق العريض الثابت ل10.99 مليون وصلة خلال الربع الأول من 2024، كما بلغ عدد إجمالي مكاتب البريد 4617 مكتب على مستوى الجمهورية خلال الفترة من " يناير - مارس 2024"، كما بلغ عدد المستفيدين من خدمة صرف المعاشات من مكاتب البريد 5.05 مليون مستفيد خلال تلك الفترة.



