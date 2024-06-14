أسواق المواشي بنجران تشهد حركة شرائية نشطة مع قرب عيد الأضحى

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تشهد أسواق المواشي بمنطقة نجران هذه الأيام، حركة شرائية نشطة، مع قرب عيد الأضحى المبارك، حيث يتوافد المواطنون والمقيمون على أسواق وحلقة بيع الماشية لانتقاء أضاحيهم وفق الشروط الشرعية.

ورصدت وكالة الأنباء السعودية في جولة ميدانية اليوم، حركة السوق ووفرة المواشي بجميع أنواعها حيث تصدر الخروف “البلدي الأصفر” قائمة الأكثر طلباً ويتراوح سعره من 1700 إلى 2600 ريال، ثم يأتي بعده الخروف “النعيمي” الذي تتراوح أسعاره من 1600 ريال إلى 2500، وكذلك “السواكني” الذي يتراوح من 1200 ريال إلى 1500 ريال ، بينما الماعز “التيوس” تتراوح أسعارها من 1000 ريال إلى 1600 ريال.

وأوضح عدد من مربي وتجار الماشية أنهم استعدوا لموسم عيد الأضحى المبارك منذ وقت مبكر، بتوفير مختلف أنواع الأضاحي ما بين المحلي والمستورد، تلبيةً لرغبات الزبائن.

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