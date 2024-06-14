شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ البيضاء فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

استقرت أسعار الدواجن تسليم أرض المزرعة إلي مستويات 89 و 90 جنيها في تداولات وتعاملات اليوم، لتواصل الدواجن تحركها نحو الهبوط الطفيف مقابل مستويات 94 و 95 جنيها



وكانت شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، أكدت أن الطلب على الدواجن سيشهد بعض التراجع خلال الأيام القادمة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وذلك مع اتجاه الأسر لشراء لحوم الأضاحي وتقليل استهلاك الفراخ مما سيساهم في انخفاض سعر الدواجن .

سعر الدواجن اليوم بالتفصيل:

سعر الفراخ البيضاء تسليم أرض المزرعة بين 89 إلي 90 جنيها.

سعر الفراخ الساسو في المزرعة بين 103 إلي 105 جنيها.



كتكوت أبيض تسليم أرض المزرعة 24 إلي 26 جنيها.

كتكوت ساسو تسليم أرض المزرعة بين 16 إلي 17 جنيها.

فراخ بيضاء أمهات تسليم أرض المزرعة بين 70 إلي 72 جنيها.