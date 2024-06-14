شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط الالتحاق بمدرﺳﺔ اﺑﺪأ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺑﺒﺪر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

تفتح مدرﺳﺔ اﺑﺪأ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ المتخصصة في ﻣﺠﺎل اﻟﺬﻛﺎء الاصطناعي ﺑﺒﺪر باب الالتحاق بها الطلاب سواء من البنين والبنات وإليكم.

شروط التقديم كالآتي:

أولا : التقديم متاح للبنين والبنات من محافظات القاهرة ، الجيزة، القليوبية، الشرقية، السويس.

ثانيا: مجموع الطالب بالشهادة الإعدادية لا يقل عن 240 درجة.

ثالثا: السن لا يزيد عن 18 عاما في أول أكتوبر 2024.

وذلك من خلال الرابط التالي:

استمارة الرغبة للتقديم

https://ebda.com.eg/factory/add/26062885-73c2-4abc-9993-9fd6d5268cec

يذكر أن مدارس ابدأ الوطنية للعلوم التقنية قد قامت بفتح باب التقديم عن وظائف متاحة بفريق عمل المدارس الوطنية للعلوم اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ببدر ودمياط مطلع الشهر الجاري بشروط محددة وهي كالآتي:



* ألا يزيد عمر المتقدم عن 55 عاما بأكتوبر 2024.

* يتاح التقديم للعـاملين بالمدارس الحكومية والحكومية لغات والإدارات والمديريات التعليمية المحددة لكل مدرسة.

* يتاح لمعلمي التعليم العام والفنى التقديم لوظائف معلمى المواد الثقافية.

* يتاح لمعلمي التعليم الفني فقط التقديم للوظائف المتخصصة الفنية.

* فى حالة الإشـارة إلى شهادات علمية أو شهادات خبرة يجب التأكد مـن اعتماد هذه الأوراق من جهاتها الرسمية.

* محافظات القبول في مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية ببدر: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية

* محافظات القبول في مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية بدمياط: دمياط، بورسعيد، الدقهلية