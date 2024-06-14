شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار سيارات فولفو 2024 فى مصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت نهي المليجي مديرة علامة فولفو مصر على تليفزيون ”الخليج 365” مع الكاتبة الصحفية أماني سمير، أن الشركة تقدم عروضا خاصة على أسعار سيارات فولفو تحديدا الثلاث موديلات لعام 2024 في السوق المصرية هي كالأتي:

فولفو XC40

تقدم فولفو XC40 موديل 2024 بفئتين تتراوح أسعارها بين 2 مليون و690 ألفا، و2 مليون و990 ألف جنيه، تأتي السيارة بنسخة B4 المزودة بمحرك 2000 سي تدعمه منظومة هجينة خفيفة 48 فولت للانطلاق بقوة 197 حصان وعزم 300 نيوتن/ متر من الصفر إلى 100 كم/س خلال 8.4 ثواني وصولاً لسرعة قصوى 180 كم/س.

فولفو XC60

تأتي فولفو XC60 بأسعار تتراوح بين 3 ملايين و700 ألف جنيه، و4 ملايين و250 ألف جنيه، تحصل السيارة على منظومة B5 المكونة من محرك 2000 سي سي مدعم بوحدة كهربائية 48 فولت لتوليد قوة إجمالية 249 حصان وعزم 350 نيوتن.متر، بينما يستغرق التسارع من الصفر إلى 100 كم/س 6.9 ثوان وصولاً لسرعة قصوى 180 كم/س.

فولفو XC90

تمثل XC90 أكبر سيارات فولفو المتوفرة حالياً وتأتي بسعر رسمي 5 ملايين و400 ألف جنيه ومنظومة B6 التي تضم محرك 2000 سي سي مع تربو وسوبرتشارجر للانطلاق بـ300 حصان من القوة وعزم 420 نيوتن/ متر للتسارع من الصفر إلى 100 كم/ س خلال 6.7 ثوان ومثل جميع موديلات العلامة يتم تحديد سرعتها القصوى عند 180 كم/ س.



