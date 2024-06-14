شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب يرتفع 40 جنيها اليوم الجمعة 14 يونيو 2024 والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع سعر الجنيه الذهب في مصر، بمستهل تعاملات اليوم الجمعة، بحوالي 40 جنيها، وسجل الجنيه الذهب اليوم 25000 جنيها بدون مصنعية في الصاغة، ويعد الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار والاكثر مبيعًا بين العملات الذهب المتداولة في السوق.



وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم بدون إضافة مصنعية 25000 جنيها- وقت صياغة هذه السطور- وسط تغيرات مستمرة في سعر الذهب بالسوق المصري.

ويعد الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار في السوق المصري، ويتكون من 8 جرامات من عيار 21 ويبلغ سعر مصنعية الجنيه الذهب في مصر 250 إلى 432 جنيها.