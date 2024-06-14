رقمنة 78 موقعا أثريا ومتحفا بمنظومة الحجز الإلكترونى للتذاكر

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أنشطة وزارة السياحة والآثار خلال الأسبوع من 8 إلى 14 يونيو 2024، ما بين تطوير المواقع الأثرية والمتاحف، واجتماع للوقوف على وضع السائحين الذين حجزوا رحلاتهم لمصر مع مجموعة السفر والسياحة الألمانية FTI والتي أعلنت إفلاسها مؤخرًا، والمتواجدين حاليًا بالمقاصد السياحية المصرية.

نيابة عن رئيس مجلس الوزراء.. وزير السياحة والآثار يُشارك في الاحتفال بالعيد الوطني لروسيا الاتحادية

نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، شارك الوزير، في الاحتفال الذي أقامته سفارة روسيا الاتحادية بالقاهرة بمناسبة العيد الوطني لها، كما التقى الوزير بسفير روسيا الاتحادية، حيث تم مناقشة سبل التعاون لزيادة حجم الحركة السياحية الوافدة لمصر من روسيا.

وحرص الوزير، خلال اللقاء، على استعراض أبرز مستجدات صناعة السياحة في مصر، وأشار إلى الحملات الترويجية المشتركة التي يتم تنفيذها بالتعاون مع شركاء المهنة ومنها مع منظمي الرحلات الروس للترويج لمصر بصورة أكبر في السوق الروسي.

وزير السياحة والآثار يعقد اجتماعا موسعا لبحث آليات تطوير البنية التكنولوجية للوزارة بالمواقع الأثرية والمتاحف

عقد وزير السياحة والآثار، اجتماعًا موسعًا لبحث آليات تعزيز تطوير البنية التكنولوجية للوزارة وخاصة في المواقع الأثرية والمتاحف في مصر في ضوء تنفيذ استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي، وذلك بهدف تحسين التجربة السياحية في مصر وخاصة في المواقع الأثرية والمتاحف.

ووصل عدد المواقع الأثرية والمتاحف المرقمنة ضمن منظومة الحجز الإلكتروني للتذاكر إلى 78 موقعا أثريا ومتحفا، وتم الإشارة لمستجدات تشغيل ماكينات الخدمة الذاتية لشراء التذاكر باستخدام الكروت البنكية بكافة أنواعها، بالإضافة للشراء من خلال منافذ بيع التذاكر الموجودة عند بوابات دخول المتحف، وكذلك الشراء عبر الموقع الرسمي للوزارة egymonuments.com.

وزير السياحة والآثار وسفيرا ألمانيا والنمسا يبحثون موقف السائحين المتعاقدين مع FTI بالمقاصد المصرية

التقى وزير السياحة والآثار مع سفيرا ألمانيا والنمسا بالقاهرة، للوقوف على وضع السائحين الذين حجزوا رحلاتهم لمصر مع مجموعة السفر والسياحة الألمانية FTI والتي أعلنت إفلاسها مؤخرًا، والمتواجدين حاليًا بالمقاصد السياحية المصرية، والتأكد من تلقيهم ما وعدوا به من خدمات وفقًا للعقود المبرمة، وموقف مستحقات المنشآت الفندقية وشركات السياحة المصرية المتعاقدة مع المجموعة.

كما طالب الوزير السفيرين، بالإسراع من الانتهاء من الإجراءات اللازمة لقيام صندوق تأمين السفر الألماني بدفع جميع مستحقات المنشآت الفندقية والشركات السياحة المصرية التي لديها سائحين تابعين لبرامج سياحية خاصة بشركة FTI.

وزير السياحة والآثار يعقد اجتماع لمناقشة موقف مشروعات الآثار خلال العام المالي الجاري وخطة العام المقبل

عقد وزير السياحة والآثار اجتماعًا للوقوف على الموقف التنفيذي لخطة مشروعات المجلس الأعلى للآثار لترميم وصيانة الآثار وتطوير المواقع الأثرية والمتاحف خلال العام المالي الجاري، ولمناقشة خطة عمل المشروعات للعام المالي المقبل، وذلك ورفع كفاءة الخدمات وتحسين التجربة السياحية بها.

كما وجه الوزير بضرورة وضع خطة عمل لتدريب العاملين بالمجلس لرفع كفاءتهم وقدراتهم العلمية والعملية وإكسابهم خبرات لترقي المناصب القيادية.

لقاء وزير السياحة والآثار مع سفير فرنسا بالقاهرة لبحث سبل تعزيز أوجه التعاون السياحي والأثري

استقبل وزير السياحة والآثار، سفير فرنسا بالقاهرة والوفد المرافق له، وذلك لبحث تعزيز التعاون السياحي والأثري وسبل دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من فرنسا إلى مصر. وقد استعرض الوزير مؤشرات الحركة السياحية الوافدة من فرنسا لمصر، وتطرق للحديث عن المقومات السياحية والأثرية لمنتج القاهرة الكبرى الثقافي الجديد.

كما تم بحث إمكانية تنظيم ورش عمل بين الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ومنظمي الرحلات الفرنسين وشركات السياحة المصرية. وكذلك بحث الجهود المشتركة بين البلدين في مجال العمل الأثري واستعراض ما يتم من أعمال ترميم وحفائر أثرية تقوم بها البعثات الأثرية الفرنسية العاملة في مصر.

مشاركة نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة في جلسة نقاشية عن السياحة الصحية في مصر خلال المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي

شاركت نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة كمتحدث في الجلسة النقاشية "توحيد الجهود: التكامل بين الجهات المعنية لإنشاء نموذج فعال للسياحة الصحية في مصر" ضمن فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي "Africa Health ExCon" وتنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.

وخلال الجلسة، أشارت نائب الوزير إلى التعاون المستمر والمثمر بين الوزارة وكافة الجهات المعنية بالدولة للنهوض بملف السياحة الصحية، كما أشارت إلى ما تتمتع به المدن السياحية المصرية من مقومات طبيعية متميزة لمنتج السياحة الاستشفائية.

مشاركة نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة في اجتماع لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ لمناقشة منتج "العمرة بلس"

شاركت نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، في اجتماع لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، لمناقشة تفعيل المنتج السياحي "العمرة بلس" حيث أشارت إلى أن هذا المنتج يهدف للترويج لمصر كمقصد سياحي يمكن للمعتمرين من مختلف دول العالم زيارته قبل أو بعد قيامهم برحلة العمرة.

كما تم الإشارة إلى فكرة وأهمية منتج "العمرة بلس" ودوره في تعزيز السياحة الروحانية في مصر، بما يساهم في زيادة أعداد السائحين الوافدين لمصر.

وفد رفيع المستوى من جمهورية غينيا الاستوائية يزور المتحف القومي للحضارة المصرية

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية، وفدًا رفيع المستوى يضم عدد من وزراء جمهورية غينيا الاستوائية على هامش زيارتهم الحالية لمصر، حيث قام الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف بتقديم نبذة عن الموقع الفريد للمتحف وتاريخه، ودوره الثقافي والمجتمعي، كما قدم لهم هدية تذكارية من المتحف.

وتضمنت الزيارة جولة داخل قاعة العرض المركزي والمومياوات الملكية والنسيج المصري، تعرفوا خلالها على ما يضمه المتحف من مقتنيات أثرية فريدة تحكي تاريخ الحضارة المصرية العريقة على مر العصور.

حفل موسيقى بمناسبة مرور ثلاثة أعوام على افتتاح المتحف القومي للحضارة المصرية

أقام المتحف القومي للحضارة المصرية حفلًا موسيقيًا بعنوان "ذاكرة السينما"، بالتعاون مع شركة RMC، وذلك احتفالًا بالعيد الثالث لافتتاح المتحف. وقد تضمن الحفل أمسية غنائية قدمت مجموعة مميزة من أجمل أغاني وموسيقى الأفلام السينمائية المصرية.

يأتي ذلك في إطار مجموعة من الفعاليات التي ينظمها المتحف احتفالًا بهذه المناسبة، وفي إطار جهوده لإحياء التراث الفني والغنائي، والحفاظ على الإرث الثقافي المصري، ودوره في مزج القوى الناعمة المصرية للفن فى واحدة من أجمل المناطق الأثرية والتاريخية في مصر.

الاحتفال بمرور 90 عاما على معاهدة الصداقة بين مصر وسويسرا بمنطقة أهرامات الجيزة

تحت رعاية وزير السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، نظمت سفارة سويسرا بمصر من أمام أهرامات الجيزة، احتفالًا بمناسبة مرور 90 عامًا على معاهدة الصداقة بين البلدين، وتم الاعلان عن لوحة جدارية مساحتها 900 م2 من إبداع الفنان سايبي، ترمز إلى الصداقة بين الشعبين المصري والسويسري.

يُعد هذا الاحتفال أحد مظاهر التعاون بين مصر وسويسرا في كافة المجالات خاصة في مجال السياحة حيث الترحيب بالسائحين السويسريين في مصر للاستمتاع بروائع الحضارة المصرية القديمة والمنتجعات السياحية الجميلة الرائعة والتعمق في التراث الثقافي والحضاري الغني بالقاهرة.

متاحف الآثار تُسلط الضوء على مجموعة متميزة من الصور الأرشيفية بمناسبة اليوم العالمي للأرشيف

ضمن التقليد الشهري لمتاحف الآثار المصرية، تم اختيار قطع شهر يونيو عبر استفتاء الجمهور من خلال صفحات المتاحف على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ما يأتي في إطار دور المتاحف كمؤسسات ثقافية، وحضارية وتعليمية تعمل على رفع الوعي السياحي والأثري لدى جميع فئات المجتمع.

وقد وقع اختيار الجمهور على مجموعة من الصور الأرشيفية التي تعبر عن أهم المناسابات الخاصة بكل متحف، تزامنًا مع اليوم العالمي للأرشيف الذي يوافق 9 يونيو من كل عام، كما تم تسليط الضوء على مجموعة متميزة من الصور الأرشيفية المحفوظة بالمتاحف وإبراز دورها في حفظ وحماية الحضارة المصرية العريقة.

وزارة السياحة والآثار تواصل متابعتها لوصول آخر رحلات الحج السياحي البري إلى الأراضي السعودية المقدسة

واصلت وزارة السياحة والآثار متابعتها لوصول آخر رحلات الحج السياحي البري، في الثامن من يونيو الجاري، إلى مكة والمدينة بالأراضي السعودية المقدسة، حيث تم تسيير 148 رحلة تقل عدد 6000 حاج من المستوى البرى في هذا الموسم، على أن تنطلق آخر رحلات الطيران لحجاج السياحة في 12 يونيو الجاري.

وقد قامت لجان الوزارة، المتواجدة بميناء نويبع المصري وميناء العقبة الأردني ومنفذ حالة عمار البري بالحدود الأردنية السعودية، باستقبال حجاج رحلات الحج السياحي البري فور وصولهم، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، والاطمئنان على تسكينهم بأماكن إقامتهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة.

وصول آخر رحلات طيران الحج السياحي إلى مكة المكرمة بالأراضي السعودية المقدسة

واصلت الوزارة متابعتها لوصول آخر رحلات طيران الحج السياحي إلى مكة المكرمة بالأراضي السعودية، والتي بلغت في هذا الموسم 274 رحلة تقل عدد 18832 حاج من حجاج السياحة من المستوى الاقتصادي والخمس نجوم.

وقامت لجان الوزارة المتواجدة بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، باستقبال حجاج آخر رحلات طيران الحج السياحي، واطمئنت على تسكينهم بأماكن إقامتهم.

جهود مكثفة لوزارة السياحة والآثار لتقديم كافة التسهيلات والخدمات والرعاية لحجاج السياحة

تكثف وزارة السياحة والآثار جهودها لتقديم كافة التسهيلات والخدمات اللازمة المتميزة والرعاية الشاملة لحجاج السياحة بما يضمن تجربة حج مريحة وميسرة، كما تم تشكيل فرق ميدانية متخصصة تعمل على مدار الساعة في أماكن الحجاج، لضمان تلبية كافة احتياجاتهم والرد على استفساراتهم، بالإضافة إلى توفير عيادات صحية لحجاج السياحة.

جاء ذلك في ضوء توجيهات وزير السياحة والآثار وفي إطار حرص الوزارة على تعزيز جودة الخدمات المقدمة لحجاج السياحة والتأكد من تقديم أفضل الخدمات لهم.

وزارة السياحة والآثار تُنظم ندوات توعوية ودينية لحجاج السياحة بالتنسيق مع وزارة الأوقاف المصرية لتعريفهم بالمناسك

قامت لجان بعثة وزارة السياحة والآثار المتواجدة بمكة المكرمة، بالمرور على مقار حجاج السياحة للاطمئنان عليهم قبل تصعيدهم إلى منى وعرفات لأداء مناسك الحج. كما قامت الوزارة، باستقدام عدد من الأئمة والخطباء من وزارة الأوقاف المصرية بالتنسيق مع الأخيرة، لمرافقة بعثة الحج السياحي، لعقد ندوات توعوية ودينية لتعريف حجاج السياحة بالمناسك والرد على استفساراتهم الدينية.

كما قامت الوزارة بالتأكد من التزام الشركات السياحية بالضوابط المنظمة لموسم الحج السياحي، والتأكد من تنفيذ البرامج المتفق عليها مع حجاج السياحة، وضمان توفير سبل الراحة للحجاج وتلبية طلباتهم والعمل على رعايتهم لحين عودتهم بسلام لأرض الوطن بعد الانتهاء من أداء المناسك.

ختام الموسم الثاني من مبادرة "طبلية مصر" بالمتحف القومي للحضارة المصرية

شهد المتحف القومى للحضارة المصرية حفل ختام الموسم الثاني من مبادرة "طبلية مصر"، التي تم اطلاقها في 19 فبراير 2023، لإحياء الأكلات الشعبية المصرية، وذلك وسط حضور من جمهور الدارسين والباحثين وأساتذة الجامعات وعشاق التراث المصري والمهتمين به.

وتضمنت فعاليات ختام الموسم الثاني لمبادرة "طبلية مصر" مجموعة من الندوات والورش التوعوية والثقافية ألقاها لفيف من علماء وأساتذه أكاديميين في جميع التخصصات التي تخدم أهداف المبادرة.