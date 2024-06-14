شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار السبائك الذهب في مصر اليوم الجمعة 14 يونيو 2024 والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار السبائك الذهب في الأسواق، بمستهل تعاملات اليوم الجمعة، بعد أن سجل جرام الذهب عيار 24- وهو العيار المكون للسبائك الذهب في مصر- بهبوط ملحوظ إلى 3571 جنيها بدون مصنعية، ومن بين أكثر السبائك الذهب مبيعا في مصر سننشر تطور أسعارها اليوم.

أسعار السبائك الذهب

سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام 3571 جنيها بدون مصنعية.

سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام 8927 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 17855 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات 35710 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 71420 جنيها.

سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 111058 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما 178550 جنيها.



