شكرا لقرائتكم خبر عن منطقة أجياد بمكة.. أكثر الأماكن المحببة عند المصريين للإقامة بها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

تعد منطقة أجياد بمكة المكرمة أحد أهم الأماكن التي يقصدها الحجاج المصريون للإقامة بها، حيث أكد محمد شلبي رئيس لجنة منطقة أجياد التابعة للحج السياحي، إن تخصيص لجنة كاملة مخصصة لمنطقة أجياد لأنها من المناطق الكبرى في مكة، ويتواجد بها 3 مستويات للحج السياحي، خاصة وأنها قريبة من الحرم المكي ولذلك هي من المناطق المفضلة عند المصريين مما يجعل عليها زيادة في طلب السكن.

وأشار خلال لقاءه مع الخليج 365 إلى أن هذه المنطقة يوجد بها برامج الحج ما بين 5 نجوم، واقتصادي، وبري تحسين، يتضمنون 8634 حاجا، وتقوم 17شركة تنظم البرامج بهم لهم في منطقة اجياد، وأن اللجنة تقوم بدورها في متابعة الاوضاع كافة مهما كلنت صغيرة او كبيرة.

وأوضح محمد عبد الغني عضو لجنة منطقة اجياد، أنه تم متابعة تسكين الحجاج فور وصولهم والتأكد من صحة البرامج معهم والمواصفات الخاصة ببرامجهم، والعمل على تذليل العقبات سواء كانت إعاشة او خدمات طبية، تسهيلات اذا حدث فقض للحقائب وخلافه.

بينما أكد أحمد مصطفى عضو لجنة أجياد، أن هناك لجنة من المعينات الخاصة بالبعثة، للتأكد من مطابقة السكن للبرامج المعلنه، وجاهزية الفنادق لاستقبال الحجاج.