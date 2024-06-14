شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الرقابة المالية توافق على إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة بـ158.3 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال شهر مارس 2024، وبلغت 239 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 16.4 مليار جنيه، مقارنة بـ253 موافقة خلال شهر مارس من عام 2023 بقيمة مصـدرة قدرها 26.7 مليار جنيه، ومن ثم شهدت عدد الإصدارات انخفاضًا بنسبة 5.5%، وبقيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال بنسبة 38.8%.

ووزعت الموافقات بين 230 موافقة لتأسيس شركات بقيمة 14.9 مليار جنيه خلال شهر مارس لعام 2024 مقابل 235 موافقة بقيمة 17.6 مليار جنيه خلال شهر نفسه من عام 2023 بنسبة انخفاض 2.1% في عدد الموافقات، 15.8% بقيمة التأسيس، فيما بلغت عدد الموافقات على إصدارات أسهم زيادة رأس المال 8 موافقات بقيمة 637 مليون جنيه خلال شهر مارس عام 2024 مقارنة مع 11 موافقة بقيمة 3.1 مليار جنيه خلال شهر مارس لعام 2023 بنسبة انخفاض 27.3% في عدد الموافقات، وانخفاضًا بنسبة 79.7% بقيمة التأسيس.

وأضافت الهيئة، فى تقرير حصل ”الخليج 365” على نسخة منه، أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال الربع الأول من عام 2024 بلغت 871 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 158.3 مليار جنيه، مقارنة بـ749 موافقة بقيمة مصـدرة قدرها 56.3 مليار جنيه، خلال الفترة الماثلة من العام الماضي، ومن ثم شهدت عدد الموافقات نموًا بنسبة 16.3%، ونموًا بقيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال بنسبة 181.5%.

ووزعت الموافقات بين 833 موافقات لتأسيس شركات بقيمة 146.6 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل 714 موافقة، بقيمة 39 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها لعام 2023 بنسبة نمو 16.7% في عدد الموافقات، وبنسبة نمو 276% بقيمة التأسيس، فيما بلغت عدد الموافقات على إصدارات تعديل القيمة الاسمية وخفض رأس المال 35 موافقة بقيمة 5.7 مليار جنيه مقارنة مع 25 موافقة بقيمة 7.6 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة نمو 40% في عدد الموافقات وبنسبة انخفاض 25% بقيمة التأسيس.