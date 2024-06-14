الاقتصاد

ارتفاع طفيف لأسعار النفط عند التسوية.. وخام برنت يسجل 82.75 دولارًا للبرميل

0 نشر
shimaa mohamed 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف لأسعار النفط عند التسوية.. وخام برنت يسجل 82.75 دولارًا للبرميل والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - تراجع أسعار النفط

الخليج 365 - متابعات

ارتفعت أسعار النفط قليلا، اليوم، عند التسوية، مدعومة بتوقعات منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك لنمو الطلب، وإظهار بيانات تراجع قوة سوق العمل وانحسار التضخم في الولايات المتحدة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 15 سنتا، لتصل إلى 82.75 دولار للبرميل عند التسوية، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 12 سنتا، ليصل إلى 78.62 دولار للبرميل عند التسوية.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا