ارتفاع طفيف لأسعار النفط عند التسوية.. وخام برنت يسجل 82.75 دولارًا للبرميل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - تراجع أسعار النفط

الخليج 365 - متابعات

ارتفعت أسعار النفط قليلا، اليوم، عند التسوية، مدعومة بتوقعات منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك لنمو الطلب، وإظهار بيانات تراجع قوة سوق العمل وانحسار التضخم في الولايات المتحدة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 15 سنتا، لتصل إلى 82.75 دولار للبرميل عند التسوية، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 12 سنتا، ليصل إلى 78.62 دولار للبرميل عند التسوية.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط