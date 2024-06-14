شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. ارتفاع سعر الذهب عيار 21 لـ3125 جنيهًا للجرام والان مع تفاصيل الخبر

شهد اليوم الجمعة 14-6-2024 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية الهامة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها ارتفاع سعر جرام الذهب في مصر، اليوم الجمعة 14 يونيو 2024، بقيمة 5 جنيهات، على خلفية تحرك ملحوظ في السعر العالمي للذهب نحو الصعود، وإعلان وزيرة التخطيط هالة السعيد، أن صندوق الصناعة السيادي سيكون معني ببناء شراكات مع كبرى الهيئات والمؤسسات والشركات في قطاع الصناعة في لدعم التوجه للتصنيع، وتوفير البديل المحلي وتوطين الصناعات التكنولوجية.

ارتفاع طفيف للذهب.. عيار 21 يسجل 3125 جنيها للجرام

ارتفع سعر جرام الذهب في مصر، اليوم الجمعة 14 يونيو 2024، بقيمة 5 جنيهات، على خلفية تحرك ملحوظ في السعر العالمي للذهب نحو الصعود، ليصل سعر جرام عيار 21 إلى 3125 جنيها للجرام من عيار 21، وعيار 24 سجل 3571 جنيها، وعيار 18 سجل 2678 جنيها، والجنيه الذهب 25000 جنيه.

تراجع سعر أونصة الذهب العالمي خلال تداولات أمس الخميس وذلك بعد 3 جلسات متتالية من الارتفاع، يأتي هذا بعد اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي أظهر تغير توقعات أعضاء البنك تجاه مستقبل أسعار الفائدة الأمر الذي قلص من مكاسب الذهب يوم أمس ودفعه اليوم إلى الهبوط.

وزيرة التخطيط تتابع خطوات إنشاء الصندوق السيادى للصناعة

اجتمعت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي بفريق عمل الصندوق والمستشار محمد أبا زيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك لمتابعة آخر تطورات أعمال الصندوق.

وخلال الاجتماع استعرض أيمن سليمان، المدير التنفيذى للصندوق، الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التي يعمل عليها الصندوق والصناديق الفرعية، كما استعرض الدراسة الخاصة بإنشاء الصندوق الفرعى المعني بقطاع الصناعة.

وأكدت السعيد أن الصندوق الجديد سيكون معني ببناء شراكات مع كبرى الهيئات والمؤسسات والشركات في قطاع الصناعة في لدعم التوجه للتصنيع، وتوفير البديل المحلي وتوطين الصناعات التكنولوجية، موضحة أن شركة نيرك لصناعة عربات القطارات ستكون النواة الأساسية لانطلاق الصندوق الجديد، كما سيتم بناء شراكات مع المبادرات التي تم إطلاقها مؤخرا لتنمية القطاع الصناعي، وعلى رأسها مبادرة "ابدأ" ومبادرة "صنع" كما سيتم جذب استثمارات في القطاع الصناعي من خلال صناديق الاستثمار الدولية وشركاء الصندوق السيادي.

الإسكان: إجراء تجارب نهائية لتشغيل محطة الرميلة 4 شرق مطروح لتحلية المياه

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جار حالياً إجراء التجارب النهائية لتشغيل محطة الرميلة 4 شرق مطروح لتحلية مياه البحر، بطاقة 65 ألف م3 يومياً، وقابلة للتوسع إلى طاقة 130 ألف م3 يومياً، لخدمة أهالى مدينة مرسى مطروح بمياه الشرب، بتكلفة 2.8 مليار جنيه، والتى نفذتها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى التابعة للوزارة.

وأوضح وزير الإسكان، أنه تم وجارٍ تنفيذ 11 مشروعاً لمياه الشرب، وصرف صحى الحضر، لخدمة أهالى محافظة مطروح، وتتولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى تنفيذ تلك المشروعات، حيث يجرى تنفيذ 3 مشروعات لمياه الشرب، و5 مشروعات لصرف صحى الحضر، وتم الانتهاء من تنفيذ 3 مشروعات لصرف صحى الحضر.