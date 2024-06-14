شكرا لقرائتكم خبر عن شركات التأمين تصرف 10.6 مليار جنيه تعويضات للعملاء خلال 3 شهور والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير للهيئة العامة للرقابة المالية، عن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات لشركات التأمين خلال الفترة من يناير إلى مارس من عام 2024 وبلغت 22 مليار جنيه، مقابل 18.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة نمو 21%.

وبلغت الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 11.7 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مارس من عام 2024، مقابل 8.7 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2023 بنسبة نمو 34%، وبلغت قيمة الأقساط المحصلة للأشخاص وتكوين الأموال 10.3 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مارس من عام 2024، مقابل 9.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 9.1%.

وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 10.6 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مارس من عام 2024 مقابل 7.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة نمو 38.9%.

وبلغت التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 5.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مارس من عام 2024، مقابل 3 مليارات جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2023 بنسبة نمو 72.2%، وبلغت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 5.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مارس من عام 2024، مقابل 4.7 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 17.8%.

ووزعت الأقساط خلال الفترة من يناير إلى مارس من عام 2024 بين 19.2 مليار جنيه أقساط للتأمين التجاري مقارنة بقيمة 16.4 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 17.2%، و2.8 مليار جنيه أقساط التأمين التكافلي مقابل 1.8 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، بنسبة نمو 56.4%.

ووزع إجمالي قيمة التعويضات المسددة لعملاء التأمين التجاري بين 9.6 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مارس من عام 2024 مقابل 7 مليارات جنيه بنسبة نمو 36.6%، و1.040 مليار جنيه تعويضات مسددة للتأمين التكافلي مقابل 633.5 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة نمو 64.3%.