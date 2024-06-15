شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى أمام الجنيه اليوم السبت 15-6-2024 والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصري اليوم السبت 15-6-2024، بالبنوك العاملة في مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى سعر 12.70 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 12.69 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الريال السعودى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغييرها.

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى12.69 جنيه للشراء.

12.73 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى12.70 جنيه للشراء.

12.73 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك مصر12.70 جنيه للشراء.

12.73 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية12.71 جنيه للشراء.

12.75 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib12.64 جنيه للشراء.

12.73 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى12.72 جنيه للشراء.

12.75 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك البركة12.70 جنيه للشراء.

12.72 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس12.65 جنيه للشراء.

12.74 جنيه للبيع.