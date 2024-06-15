شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر يرتفع بشكل طفيف وعيار 21 بـ3140 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الذهب في مصر ارتفاعا طفيفا اليوم السبت، ليسجل الجرام عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3140 جنيها، وفي السياق التالي يرصد الخليج 365 تطورات السوق المصري والعالمي للذهب.

أسعار الذهب اليوم

عيار 24 يسجل 3589 جنيها.

عيار 21 يسجل 3140 جنيها.

عيار 18 يسجل 2691 جنيها.

الجنيه الذهب 25120 جنيها.

أسعار الذهب العالمية

أغلقت أونصة الذهب العالمي تداولات الأسبوع الماضي على أول ارتفاع أسبوعي بعد ثلاثة أسابيع من التراجع، وذلك في ظل تماسك الأسواق بتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بعد بيانات التضخم الضعيفة التي صدرت عن الاقتصاد الأمريكي.

ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.7% ليسجل أعلى مستوى عند 2341 دولارا للأونصة ويغلق تداولات الأسبوع عند 2332 دولارا للأونصة، وذلك بعد ثلاث أسابيع من الهبوط منذ تسجيل الذهب أعلى مستوى تاريخي عند 2450 دولارا للأونصة، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.

صدر خلال الأسبوع الماضي عن الاقتصاد الأمريكي بيانات مؤشر أسعار المستهلكين عن شهر مايو والتي أظهرت تراجع في معدلات التضخم، بشكل تزايد معه توقعات الأسواق لخفض الفائدة من قبل الفيدرالي الأمر الذي كان إيجابي بشكل كبير لأسعار الذهب ودفعه إلى الارتفاع.

بعد صدور نتائج اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي تأثر الذهب بشكل سلبي ليعود ويفقد جزء كبير من مكاسبه، وذلك بعد أن أعلن الفيدرالي عن توقعات أعضاؤه الذين يرون خفض واحد فقط للفائدة خلال عام 2024 بمقدار 25 نقطة أساس.