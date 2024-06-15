شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 82.62 دولار لبرنت و78.54 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار النفط 82.62 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 78.54دولار للبرميل.

وتشير تقديرات منظمة أوبك إلى ارتفاع المتوسط الشهري لسعر سلة خامات أوبك خلال شهر أبريل 2024 إلى 89.12 دولار للبرميل، أي بنسبة ارتفاع 5.8% مقارنة بالشهر السابق.

كما تشير توقعات منظمة أوبك إلى ارتفاع المتوسط السنوي لسعر سلة خاماتها في عام 2024 إلى 83.7 دولار للبرميل، أي بنسبة زيادة تبلغ %0.9% مقارنة بعام 2023 وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية في الأسواق العالمية.

وأشار التقريرإلى أن متوسط أسعار سلة خامات أوبك قد ارتفع في شهر مارس 2024 بنسبة 3.7% 3.0 دولار للبرميل مقارنة بشهر فبراير 2024، ليبلغ 84.2 دولار للبرميل.