شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب مصريون يفوزون بمسابقة دولية للابتكار والتنمية بنيويورك والان مع تفاصيل الخبر

شاركت جمعية شباب الباحثين للابتكار والتنمية برئاسة دكتورة هبة محمود عبد السلام. بأولمبياد جينيس المقامة بجامعة روتشستر بنيويورك بالولايات المتحدة بعدد 3 مشاريع علمية.

وقال نشأت زنفل، نائب رئيس المركز الثقافي المصري الأمريكي، إنه قد فاز الفريق المصري المشارك بميداليتين برونزيتين وميدالية فضية، حيث فاز بالميدالية الفضية جنا عبد الفتاح وروميساء جمعة محمد من مدرسة ستيم البحر الأحمر، ومشروعهم ‎النظارات الذكية التي تساعد ضعاف البصر في التعرف على محيطهم، وتساهم في التعلم وتحديد اتجاه الحركة.

كما فاز بالميدالية البرونزية، جيروم ماجد لطيف ومهند مجدي سيد من مدرسة ستيم البحر الأحمر ومشروعهم، استخدام جديد للتحليل الطيفي بالأشعة تحت الحمراء في فرز النفايات، وفاز بالميدالية البرونزية محمد يزن عدلة من مدرسة مودرن سكول الشروق، ومشروعه حارس المحاصيل المائية - حل للري غير السليم.