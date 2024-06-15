الاقتصاد

تطورات سعر الدرهم الإماراتى بالسوق المصرفى اليوم 15-6-2024

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القاهرة - سامية سيد - كتب - إسلام سعيد

السبت، 15 يونيو 2024 04:00 م

ثبت سعر الدرهم الإماراتى أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية اليوم السبت 15-6-2024، نظرًا للعطلة الأسبوعية للبنوك، مسجلاً فى البنك الأهلي المصرى سعر 12.99 جنيه للشراء، و13 جنيهًا للبيع، كما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 12.96 جنيه للشراء، و13 جنيهًا للبيع.

ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها، وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى:

 

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سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى12.96 جنيه للشراء.

 

13 جنيهًا للبيع.


سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى12.99 جنيه للشراء.

 

13 جنيهًا للبيع.


سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر12.99 جنيه للشراء.

 

13 جنيهًا للبيع.


سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية12.97 جنيه للشراء.

 

13.01 جنيه للبيع.


سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى12.99 جنيه للشراء.

 

13.02 جنيه للبيع.

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سعر الدرهم الإماراتى في بنك البركة12.97 جنيه للشراء.

 

13 جنيهًا للبيع.

 

 

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك قناة السويس
 

12.95 جنيه للشراء.

 

13 جنيهًا للبيع.

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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