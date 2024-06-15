شكرا لقرائتكم خبر عن 120 جنيها زيادة في سعر الجنيه الذهب بمصر ليسجل 25120 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع سعر الجنيه الذهب فى مصر اليوم السبت، فى مستهل تعاملات اليوم بحوالى 120 جنيها، وسجل الجنيه الذهب اليوم 25120 جنيها بدون مصنعية فى الصاغة، حيث يعد الجنيه الذهب فى مصر أحد أهم أدوات الاستثمار والأكثر مبيعا بين العملات الذهب المتداولة فى السوق



وسجل سعر الجنيه الذهب فى مصر اليوم بدون إضافة مصنعية 25120 جنيها وقت صياغة هذه السطور وسط تغيرات مستمرة فى سعر الذهب بالسوق المصرى .

ويعد الجنيه الذهب فى مصر أحد أهم أدوات الاستثمار فى السوق المصري، ويتكون من 8 جرامات من عيار 21 ويبلغ سعر مصنعية الجنيه الذهب فى مصر 250 إلى 432 جنيها .