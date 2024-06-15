شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر من عرفات.. الحجاج المصريون بخير وفى انتظار النفرة للمزدلفة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

من عرفات؛ أجرى الخليج 365 لقاءً مباشرًا مع ناصر تركي عضو اللجنة العليا المصرية للحج والعمرة،للاطمئنان على صحة وسلامة الحجاج المصريين، وخطة نفرتهم من عرفات إلى المزدلفة.

وسط أجواء إيمانية مفعمة بالروحانيات، يمضى حجاج بيت الله الحرام خير يوم طلعت عليه الشمس، يوم عرفة وسادت أجواء إيمانية مخيمات الحجيج وسط دعوات وصلوات وأذكار لم تنقطع طول منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، ومع غروب شمس هذا اليوم تبدأ جموع الحجيج نفرتها إلى مزدلفة.

وعلى صعيد الحج السياحي المصري، نجحت عملية تصعيد الحجاج التي بدأت منذ عصر أمس الجمعة، وتمت من خلال خطة محكمة أشرف عليها بعثة الحج السياحي وشارك في تنفيذها شركات الخدمة الميدانية السعودية وحوالي ١٢٩٨ شركة المنفذة للحج هذا العام وقد ساعد في نجاح تصعيد الحجاج الجهود الكبيرة التي بذلتها السلطات السعودية بكافة أجهزتها والتي ساهمت في سهولة تصعيد الحجاج وعدم وجود زحام رغم الأعداد الغفيرة، وقد تم تصعيد حجاج السياحة إلى مشعر عرفات مباشرة دون المبيت في منى ليلة التروية وذلك حرصا على راحة وسلامة الحجيج، ونجحت عمليات التصعيد الإلكتروني من خلال وجود باركود الأتوبيسات وبطاقات ذكية للحجاج ووجود كشف بأسماء ركاب كل أتوبيس مع غلق أبواب الأتوبيسات وعدم فتحها إلا بعد الوصول لعرفات.

واستعدت بعثة الحج السياحي وكذلك شركات السياحة لنفرة الحجاج فور غروب شمس يوم عرفة، ونفرتهم إلى مشعر مزدلفة لجمع الحصوات تمهيدا للرجم كما يبذل الجميع جهوده تمهيدا لوصول الحجاج إلى مشعر منى وذلك تجنبا للزحام بمنى مع التأكد من توافر كافة الخدمات المتفق عليها بين غرفة شركات السياحة وشركة رحلات ومنافع السعودية التي تم التعاقد معها لخدمة حجاج السياحة.

وقد نشرت شركات السياحة فتوى فضيلة المفتي الدكتور شوقي علام التي أجاز فيها للمرضي وأصحاب الأعذار ومن لا يوجد له مكان بمشعر منى عدم المبيت بها وهي الفتوى التي من المنتظر أن تساهم كثيرا في تخفيف الزحام بمخيمات منى.