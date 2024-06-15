شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار السبائك الذهب في مصر بالتعاملات المسائية اليوم السبت والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار السبائك الذهب في الأسواق اليوم السبت بالتعاملات المسائية، بعد أن سجل جرام الذهب عيار 24 وهو العيار المكون للسبائك الذهب في مصر هبوطا ملحوظا إلى 3589 جنيها بدون مصنعية، ومن بين أكثر السبائك الذهب مبيعا في مصر سننشر تطور أسعارها اليوم.

أسعار السبائك الذهب

سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام 3589 جنيها بدون مصنعية.

سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام 8972 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 17945جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات 35890 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 71780 جنيها.

سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 111617 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما 179450 جنيها.



