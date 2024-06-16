شكرا لقرائتكم خبر عن 15 يوليو.. استقبال أكبر بعثة مشترين فى قطاع الصناعات الكهربائية بمصر والان مع تفاصيل الخبر

كشفت مي حلمي المديرالتنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إطلاق النسخة الثانية من بعثة Egypt Power Show (EPS) والتى تعد أكبر بعثة مشتريين فى قطاع الصناعات الكهربائية والمقرر لها 15 يوليو 2024 بالتعاون مع التمثيل التجارى والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID لإنجاح النسخة الثانية من البعثة.

وأضافت "حلمي" في تصريح خاص، أن الدورة الثانية من بعثة EPS تضم قطاعات الصناعات الكهربائية والكابلات والعدادات ووحدات الإضاءة والمولدات والتكييفات ومن المقررعقد لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية وأكثر من 40 مشترى دولي من 16 دولة عربية وأفريقية وأوروبية.

وأشارن إلى إلى أنه من المقرر يومي 16 و 17 يوليو تنظيم زيارات ميدانية للمشترين الدوليين إلى المصانع الهندسية المشاركة، للتعرف على الإمكانيات الصناعية للشركات المصرية وبحث سبل التعاون المشترك وتوقيع العقود التصديرية.

وكشف المجلس عن قائمة الدول الأفريقية المشاركة في بعثة EPS وهي السنغال وكوت ديفوار والكونغو الديمقراطية وأوغندا وغانا وزامبيا، حيث تعتبر السوق الأفريقية ضمن أكبر الأسواق التى يستهدفها المجلس ويركز عليها خلال الفترة الحالية.