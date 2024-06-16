شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض متوسط أسعار استيراد الغاز المسيل فى اليابان إلى 12.74 دولار والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 16 يونيو 2024 07:00 م

انخفض المتوسط الشهري للسعر الفوري للغاز الطبيعي المسجل في مركز هنري بالسوق الأمريكي خلال شهر مارس 2024 إلى 1.49 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية بالأسواق العالمية لمنظمة "أوابك ".

وأشار التقرير،انخفاض متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسيل في اليابان خلال شهر فبراير 2024 بمقدار 0.67 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ليصل إلى 12.74 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

كما انخفض متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسيل في كوريا الجنوبية بمقدار 1.32 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ليصل إلى 12.27 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وانخفض متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسيل في تايوان بمقدار 1.87 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ليصل إلى 10.06 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وانخفض متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسيل في الصين بمقدار 2.10 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ليصل إلى نحو 11.29 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية .

وتابع التقرير بلغت صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي المسيل إلى اليابان وكوريا الجنوبية والصين و تايوان حوالي 4.498 مليون طن خلال شهر فبراير 2024، مستأثرة بحصة بلغت 25.5% من الإجمالي.