شكرا لقرائتكم خبر عن هنشترى لحوم بكام أول أيام عيد الأضحى المبارك؟ والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 16 يونيو 2024 09:00 م

ننشر تطورات أسعار اللحوم الحمراء فى الأسواق اليوم الاحد اول أيام عيد الأضحى المبارك حيث استقرت بين 320 و420 جنيها للكيلو حسب القطعية وكذلك حسب المنطقة السكنية كما يختلف السعر وفق المحافظات المختلفة إذ يختلف السعر من محافظة إلى أخرى.



وتواصل الأسواق الاستعداد لعيد الأضحى المبارك لعام 2024 بضخ كميات كبيرة سواء لدى الجزارين بالقطاع الخاص أو من خلال المنافذ الحكومية المختلفة سواء أمان أو منافذ الخدمة الوطنية.

وتسجل اللحوم فى بعض المنافذ بمناطق متفرقة أسعار متفاوتة وبلغ الكيلو و290 إلى 300 جنيه فى منافذ أمان ويصل إلى 320 جنيها وبعض القطعيات فى المنافذ الحكومية بسعر 330 جنيها، بحسب بيانات شعبة القصابين.



وكشفت شعبة القصابين، أن سعر اللحم الضأن يسجل 450 و475 جنيها حسب القطعية وفى المنافذ الحكومية سواء منفذ أمان أو المنافذ المتنقلة يسجل الكيلو الضأن 350 جنيها.



ويشهد سوق اللحوم استقرار ملحوظ فى الأسعار خلال الفترة الحالية، مع ضخ معروض كبير فى الأسواق عبر المنافذ والشوادر المختلفة من أجل المساهمة فى ضبط الأسعار.