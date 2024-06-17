شكرا لقرائتكم خبر عن منتجات البترول والفواكه الطازجة يتصدران قائمة السلع الأعلى تصديرا مارس الماضى والان مع تفاصيل الخبر

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قائمة السلع التي ارتفعت صادرتها في شهر مارس الماضي، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق، حيث جاء في صدارة الترتيب الصادرات المصرية من منتجات البترول وبلغت قيمتها 303 ملايين دولار مقابل 131 مليون دولار في شهر مارس عام 2023 بنسبة زيادة بلغت نحو 130.3%.

وقالت بيانات الجهاز، إن صادرات الفواكه الطازجة جاءت في وصافة الترتيب وبلغت قيمتها 249 مليون دولار في شهر مارس الماضي، بينما كانت نحو 232 مليون دولار في نفس الشهر عام 2023، بنسبة زيادة بلغت 7.2%، يليها صادرات مصر من الملابس الجاهزة بقيمة بلغت نحو 211 مليون دولار في شهر مارس الماضي، مقابل 185 مليون دولار في نفس الشهر عام 2023 بنسبة زيادة بلغت 14.2%، إلى جانب صادرات مصر من العجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة بقيمة صادرات بلغت نحو 147 مليون دولار في شهر مارس الماضي، مقابل 116 مليون دولار في نفس الشهر عام 2023 بنسبة زيادة بلغت نحو 26.8% .

وفى المقابل انخفضت قيمة الصادرات بعض السلع وأهمها اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 6.7%، يليها صادرات الأسمدة بنسبة 57.4%، بالإضافة إلى صادرات قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبة 1.1%، وأخيرا صادرات البترول الخام بنسبة 49.9%.

وقدرت النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية لشهر مارس الماضي، قيمة العجز فى الميزان التجارى بقيمة 2.37 مليار دولار، مقابل 3.09 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبـة تراجع بلغت نسبتها 23.2%.