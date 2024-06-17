شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الذهب تكشف مواعيد عمل المحلات خلال أيام عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر فى شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أنه لم يتم فرض مواعيد فتح أو إغلاق على محلات بيع الذهب بالتجزئة خلال فترة عيد الأضحى المبارك لعام 2024، والمحالات في المحافظات لها مواعيد فتح وإغلاق تختلف عن مواعيد القاهرة الكبرى لذا لم يتم تحديد موعد معين من الشعبة.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ" الخليج 365"، أن الأمر متروك لكل محل وفق رؤيته لحركة البيع والشراء لديه، كما أن بعض المحال قد تفتح أبوابها أمام المستهلكين خلال أيام العيد لتلبية الطلب على شراء "شبكة" العيد.

وأوضح المصدر، أن أوقات العمل المتعارف عليها في سوق الذهب تبدأ من الساعة 1 ظهرا وحتى العاشرة مساء طوال أيام الأسبوع فيما عدا يوم الأحد تكون بعض المحال التجارية للذهب في إجازة بسبب إجازة سوق الذهب.

وأشار إلى أن قرارات فتح أو إغلاق محال بيع الذهب بالتجزئة للمستهلكين تكون فردية لكل محل بحسب عدد العملاء لديه أو بحسب حجم طلبات الذهب، الأمر الذي يجعل فترة عيد الأضحى تقريبا فترة عمل لن تشهد إغلاق طوال أيام الإجازة.