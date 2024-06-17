الاقتصاد

سعر اليورو اليوم الإثنين 17-6-2024.. استقرار العملة الأوروبية

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القاهرة - سامية سيد - كتب - إسلام سعيد

الإثنين، 17 يونيو 2024 12:00 م

استقر سعر اليورو اليوم الاثنين 17-6-2024، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، مسجلًا فى البنك الأهلى سعر 51.38 جنيه للشراء، و51.65 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 51.42 جنيه للشراء، و51.72 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 51.41 جنيه للشراء، و51.58 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار اليورو فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

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سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
 

51.41 جنيه للشراء.

51.58 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى  cib

51.38 جنيه للشراء.

51.66 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

51.57 جنيه للشراء.

51.75 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

51.43 جنيه للشراء.

51.64 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك قناة السويس

51.40 جنيه للشراء.

51.65 جنيه للبيع.

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سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

51.38 جنيه للشراء.

51.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

51.38 جنيه للشراء.

51.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

51.42 جنيه للشراء.

51.72 جنيه للبيع.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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