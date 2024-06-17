شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين 17-6-2024 فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين 17-6-2024، بالبنوك المصرية مقابل الجنيه المصرى ثبات ملحوظ، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 154.84 جنيه للشراء و155.94 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 150.31 جنيه للشراء و156.14 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 155.42 جنيه للشراء، و155.93 جنيه للبيع.

يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال حدوث تغيرات خلال تداولات اليوم في البنوك العاملة بالسوق المصري.

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

155.42 جنيه للشراء.

155.93 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

154.84 جنيه للشراء.

155.94 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

154.99 جنيه للشراء.

155.94 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

150.31 جنيه للشراء.

156.14 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib



150.32 جنيه للشراء.

155.94 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي



155.79 جنيه للشراء.

156.23 جنيه للبيع.