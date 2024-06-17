شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تبدأ فى مضاعفة قيمة غرامة سرقات التيار للحفاظ على الشبكة والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركات توزيع الكهرباء بدأت في تطبيق قرار الشركة القابضة لكهرباء مصر بإلغاء المحاسبة بنظام الممارسة لسارقى التيار والمخالفين وتركيب العدادات الكودية لهم بشكل إجباري.

وأوضح المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه تم البدء في تحصيل قيمة غرامة سرقة التيار الكهربائي بشكل مضاعف لإجبار المخالفين على تركيب عداد كودى مسبوق الدفع للحفاظ على الشبكة القومية للكهرباء واستقرار التغذية الكهربائية.

وأوضح المصدر، أن جميع شركات التوزيع بدأت فى تكثيف حملات ضبط سارقي التيار الكهربائي الذين يتم محاسبتهم بنظام الممارسة وتركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع لهم بالتنسيق مع مباحث شرطة الكهرباء، موضحا أن هذه الخطوة ستساهم فى انخفاض نسبة الفقد بالشبكة الكهربائية و تقليل حجم الخسائر المادية التي تتكبدها الدولة بسبب السرقات.

وتابع، أن ملاحقة سارقي التيار الكهربائي على رأس أولويات شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية لخفض نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء، والحفاظ على استقرار التغذية الكهربائية للمواطنين خاصة بعد ارتفاع نسب الفقد ببعض الشركات الذى تخطى الـ50% بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء التى تمثل أعلى نسبة فقد على مستوى الجمهورية، وتتسبب فى خسائر مالية ضخمة للدولة ممثلة فى الشركة القابضة لكهرباء مصر.



