شكرا لقرائتكم خبر عن خبير بالطاقة: سعر الكيلو وات من "الشمس والرياح" ثابت لمدة 25 عاما والان مع تفاصيل الخبر

كشف الدكتور حافظ سلماوى الخبير فى مجال الطاقة ورئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الأسبق، أن استراتيجية مصر للطاقة 2030 التى تستهدف الوصول إلى 42% نسبة مشاركة الطاقة المتجددة بالشبكة ستساهم فى استقرار أسعار الكهرباء، كاشفا أن التوسع فى انتاج الطاقة من الشمس والرياح يساهم فى خفض سعر البيع للمستهلك فى المستقبل.

و أضاف سلماوى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن تكلفة انتاج الكيلو وات ساعة من الطاقة الشمسية تبلغ 2 سنت دولار و2.5 سنت دولار من طاقة الرياح، لافتاً إلى أن هذه الأسعار ثابتة طول مدة عمر المحطة التى يصل إلى 25 عام وهو ما يضمن استقرار سعر البيع طوال هذه المدة وعدم تأثره بتغيرات أسعار الوقود العالمية.

و تابع سلماوى، أن تكلفة انتاج الكيلو وات ساعة من الكهرباء فى مصر زادت بنسبة 60% نتيجة تغير سعر الدولار 3 مرات من 15 جنيها و70 قرشا إلى 31 جنيها وأخيراً وصل إلى 47 جنيها.