المركزي الروسي يخفض سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حدد البنك المركزي الروسي، اليوم، سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسية، حيث رفع الدولار بواقع 85.78 كوبيكاً، مقارنة بقيمته في اليوم السابق ليصل إلى 89.0658 روبلاً.

وفي لوقت ذاته، رفع سعر صرف العملة الأوروبية بمقدار 31.90 كوبيكاً ليبلغ 95.1514 روبلاً، بينما رفع سعر صرف اليوان الصيني مقابل الروبل بمقدار 12.21 كوبيكاً ليسجل 12.1629 روبلاً.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط