تراجع أسعار النفط في التعاملات الآسيوية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم بفعل ضعف الطلب لدى المستهلكين الأمريكيين وارتفاع إنتاج الخام في شهر مايو بالصين.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس بمقدار 40 سنتًا ما نسبته 0.5 في المئة، ليصل إلى 82.22 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 0631 بتوقيت جرينتش، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو بنسبة 0.2 في المئة، ما يعادل 36 سنتًا، ليصل إلى 78.09 دولارًا للبرميل.

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