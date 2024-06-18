شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نصائح لتجهيز سيارتك قبل فصل الصيف والان مع تفاصيل الخبر

تحتاج سيارتك في فصل الصيف لصيانة شاملة للتأكد من كونها جاهزة لفترات الإجازات والسفر وغيره، لذا يقدم الخليج 365 مجموعة من النصائح الخاصة بتجهيز السيارات للصيف وجعلها مستعدة للسفر والسير مسافات طويلة دون حدوث أعطال بسبب ارتفاع درجات الحرارة والتي تعد واحدة من الأسباب التي تؤدي إلى استهلاك قطع السيارة وتلفها بصورة سريعة وإليكم ال7 نصائح :

أولا : التأكد من حالة المحرك

يزداد اعتمادنا على التنقل باستخدام السيارة خلال فصل الصيف مما يؤدي إلى ارتفاع حرارة المحرك؛ لذا يحتاج المحرك إلى فحوصات شاملة خلال أيام فصل الصيف للتأكد من جاهزيته دائماً لمقاومة هذه الظروف الجوية، كالتحقق من زيت المحرك ومستويات سائل تبريد المحرك وغيرها لضمان عمر أطول لمحرك السيارة؛ حيث تنصح وكالات السيارات بتغيير زيت المحرك كل عشرة آلاف كيلو تقريباً وفي حال كانت ظروف القيادة قاسية قليلاً ينصح بتغييره عند قطع مسافات أقل من ذلك؛ فعند فحص زيت المحرك واكتشاف تغيره إلى اللون الداكن أو وجود تراكم كبير لشوائب والأتربة ينصح بتغيير الزيت و استبدال الفلتر أيضاً.



وتعد الأحزمة والخراطيم من أهم الأجزاء في السيارة كونها الناقل الرئيسي للسوائل بين أجزاء السيارة المختلفة، وتساعد المحرك على العمل بجودة عالية؛ وفي حال إهمالها وعدم صيانتها بشكل دوري قد يتسبب ذلك بأعطال كبيرة لمحرك السيارة وبالتالي يتأثر أداءها أوقد تتوقف عن العمل بالكامل.

ثانيا : يجب التأكد من ضغط الهواء في الإطارات والفرامل

من الضروري التأكد من ضغط الهواء في إطارات السيارة

إهمال التأكد من ضغط إطارات السيارة قبل القيادة في الجو الحار من الممكن أن يؤدي إلى اخطار جسيمةلا قدر الله

تعد الإطارات الممتلئة بالهواء بالدرجة المناسبة للسيارة واحدة من أهم أسباب منع انفجار الإطار أثناء القيادة لا قدر الله، من جهة أخرى يتسبب انخفاض ضغط الإطار بالعديد من المخاطر، لذا يجب التقيد بنسبة معينة للسلامة العامة وبهدف تقليل استهلاك الوقود أثناء الرحلة.



وعن الفرامل فهي من أهم الأجزاء التي تحافظ على الأمان والسلامة في السيارة أثناء القيادة هي المكابح، لذا يجب متابعتها باستمرار وفي حال ظهور أي من علامات تلف الفرامل يتوجب صيانتها مباشرة والتأكد من سلامتها

ثالثا : فحص البطارية وركن السيارة في اماكن جيدة

من الممكن أن يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى استنزاف طاقة بطارية السيارة؛ لذا يجب فحصها باستمرار واختبارها للتأكد من جاهزيتها وتفادي أي تلف محتمل قبل وقوعه.

كما يجب الاهتمام باختيار اماكن جيدة لركن السيارة ، بالإضافة إلي تغطية السيارة بغطاء حامي من اشعة الشمس

يمكن تغطية السيارة بغطاء يحميها من أشعة الشمس الحارقة في حال عدم وجود مكان مناسب لركنها بعيداً عن أشعة الشمس مع محاولة ركن السيارة في مكان بعيد عن الشمس لما تتسبب به من أضرار للسيارة، وفي حال اضطرار السائق إلى ركن السيارة تحت أشعة الشمس المباشرة يجب تهويتها جيداً قبل بدء الرحلة حفاظاً على سلامة الركاب .

رابعا : التأكد من فلاتر الهواء

تتمثل وظيفة فلتر الهواء في السيارة بحجب الغبار والملوثات الأخرى في الجو، مثل الحصى والأتربة عن الدخول إلى محرك السيارة أو مقصورتها الداخلية أثناء تشغيل المكيف؛ كما يساعد بالحفاظ على جودة الهواء داخل السيارة وتمكين المكيف من العمل بكفاءة أفضل؛ لذا يعد الفحص المستمر لفلاتر الهواء واحدة من الخطوات المهمة لتحضير إلى رحلات الصيف في السيارة وتجنب تلف فلتر هواء المحرك أو ضعف تدفق الهواء في المكيف.

خامسا : عدم وضع مواد قابلة للاشتعال داخل السيارة

وذلك لخطورتها العالية عند تعرضها لدرجات الحرارة المرتفعة؛ إذ يؤدي تركها في السيارة لا قدر الله إلى كوارث جسيمة، ومن هذه المواد العطور والمعقمات وغيرها.

كما يجب عدم ملئ خزان الوقود بشكل كامل خلال فصل الصيف ، وينصح بترك مساحة تسمح للوقود من التحرك داخل خزان الوقود، وذلك كون الوقود يتمدد بفعل الحرارة مما يؤدي إلى زيادة كميته داخل الخزان وبالتالي تسربه للخارج في حال عدم وجود مساحة كافية؛ مما قد يتسبب بنشوب حريق لا قدر الله.

سادسا : صيانة مكيف الهواء

يجب ضبط مكيف السيارة لأن هذا من أهم خطوات تجهيز السيارة لفصل الصيف هي التأكد من جاهزية المكيف

لا يمكن تخيل الرحلة في السيارة في الصيف بدون نظام تكييف ممتاز؛ لذا يتعين على السائق التأكد من جاهزيته قبل التخطيط لأي رحلة أثناء فصل الصيف وإصلاحه في حال وجود أي من الأسباب التي تحتاج لتعديلها لتحسين أداء المكيف.

سابعا : فحص إضاءة السيارة

واحدة من أهم خطوات تجهيز السيارة للسفر وتحديداً السفر الطويل هو التأكد من أضواء السيارة الخارجية والداخلية والتأكد من جاهزيتها كونها تمثل أهم أعمدة الأمان على الطريق؛ إذ يجب التحقق منها قبل الانطلاق والتأكد من صلاحيتها جميعها سواء مصابيح الرباعي أو الضباب وغيره واستبدال ما يحتاج منها إلى تغيير.