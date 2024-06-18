شكرا لقرائتكم خبر عن واردات وصادرات الولايات المتحدة من النفط والمنتجات النفطية والان مع تفاصيل الخبر

انخفضت واردات الولايات المتحدة الأمريكية من النفط الخام خلال شهر مارس 2024 بنسبة %6.1 لتصل إلى حوالي 6.3 مليون برميل يوميا ، كما انخفضت صادراتها من النفط الخام بنسبة %13.1 لتبلغ حوالي 4.1 مليون برميل يوميا وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية بالأسواق العالمية لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك".

وأشار التقرير الصادر خلال الشهر الجارى إلى انخفاض واردات الولايات المتحدة الأمريكية من المنتجات النفطية خلال شهر مارس 2024 بنسبة 2.2% لتصل إلى حوالي 1.7 مليون برميل يوميا، في حين ارتفعت صادراتها من المنتجات النفطية بنسبة %0.04% لتبلغ حوالي 6.4 مليون برميل يوميا.



