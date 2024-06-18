الاقتصاد

تعرف على أهم 15 دولة تستورد حاصلات زراعية من مصر

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القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الحليم سالم

الثلاثاء، 18 يونيو 2024 05:00 ص

أظهرت صادرات مصر الزراعية من الخضر والفاكهة ، خلال 6 أشهر في الفترة من سبتمبر 2023 حتي فبراير 2024  أن هناك 15 دولة هي الأهم في استيراد الخضر والفاكهة المصرية تتصدرهم المملكة العربية ..تعرف عليها .

1 – السعودية بكمية 365 الف طن بقيمة 214 مليون دولار .

2 – روسيا بكمية 291 الف طن بقيمة 191 مليون دولار.

3 – المملكة المتحدة بكمية 111 الف طن بقيمة 125 مليون دولار.

4 – الامارات العربية المتحدة بقيمة 345 الف طن بقيمة 119 مليون دولار.

5 – هولندا بكمية 182 الف طن بقيمة 103 ملايين دولار.

6 – تركيا بكمية 76 الف طن بقيمة 99 مليون دولار.

7 – المغرب بكمية 56 الف طن بقيمة 80 مليون دولار.

8 – العراق بكمية 91 الف طن بقيمة 79 مليون دولار.

9- ليبيا بكمية 76 الف طن بقيمة 68 مليون دولار.

10 – المانيا بكمية 40 الف طن بقيمة 57 مليون دولار.

11 – سوريا بكمية 68 الف طن بقيمة 56 مليون دولار.

12- إيطاليا بكمية 66 الف طن بقيمة 54 مليون دولار.

13- الجزائر بكمية 29 الف طن بقيمة 46 مليون دولار.

14- اسبانيا بكمية 82 الف طن بقيمة 40 مليون دولار.

15 – الولايات المتحدة بكمية 11 الف طن بقيمة 32 مليون دولار.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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