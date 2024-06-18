شكرا لقرائتكم خبر عن لحوم عيد الأضحى.. تطورات حركة الأسعار في السوق المصري والان مع تفاصيل الخبر

ننشر تطورات أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق اليوم الثلاثاء، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، حيث استقرت أسعار اللحوم الحمراء اليوم بين 320 و420 جنيها للكيلو حسب القطعية، وكذلك حسب المنطقة السكنية كما يختلف السعر وفق المحافظات المختلفة إذ يختلف السعر من محافظة إلي أخرى.

وتسجل اللحوم في بعض المنافذ بمناطق متفرقة أسعار متفاوتة وبلغ الكيلو و 290 إلي 300 جنيه في منافذ أمان ويصل إلي 320 جنيهات وبعض القطعيات في المنافذ الحكومية بسعر 330 جنيها.

وكشفت شعبة القصابين، أن سعر اللحم الضأن يسجل 450 و475 جنيها حسب القطعية وفي المنافذ الحكومية سواء منفذ أمان أو المنافذ المتنقلة يسجل الكيلو الضأن 350 جنيها.

وتواصل الأسواق الاستعداد لعيد الأضحى المبارك لعام 2024 بضخ كميات كبيرة سواء لدي الجزارين بالقطاع الخاص أو من خلال المنافذ الحكومية المختلفة سواء أمان أو منافذ الخدمة الوطنية.