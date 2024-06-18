شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار وجديد سيارات جيلى الصينية فى مصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عثمان عبد المنعم العضو المنتدب لشركة "أوتو موبيلتي" وكلاء جيلي الصينية في مصر لتلفزيون الخليج 365 مع الكاتبة الصحفية أماني سمير مسئولة ملف السيارات ، أن الشركة طرحت رسميا السيارة "ستار راي" الجديدة، ومن المتوقع أن يتم طرح موديل جديد من عائلة "ستار راى" خلال العام الجاري 2024 .

وأضاف، أن الشركة تتبني فكرا متنوعا حول استقطاب أسماء كبري لشبكة التوزيع الخاصة بالشركة لضمان الوصول لمحبي علامة " جيلي الصينية " بالقاهرة الكبرى ومختلف المحافظات .

وعن أسعارالسيارة جيلي ستار راي 2025 الرسمية في السوق المصرية، فهي كالأتى: الفئة الأولى COMFORT 2025 بسعر 1,649,000 جنيه ، أما الفئة الثانية PREMIUM 2025 بسعر 1,749,000 جنيه ، الفئة الثالثة SPORT 2025 بسعر 1,849,000 جنيه ، الفئة الرابعة SPORT + 2025 بسعر 1,929,000 جنيه .