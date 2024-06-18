شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات الشاحنات المجمعة محليا والمستوردة للسيارات خلال الربع الأول من 2024 والان مع تفاصيل الخبر

كشف أخر تقرير صادر عن "الإميك" مجلس معلومات سوق السيارات في مصر، أن قطاع الشاحنات المجمعة محلياً انخفضت مبيعاته خلال الربع الأول من العام الجاري 2024، وسجلت مبيعات الشاحنات المجمعة محلياً بيع 2,497 شاحنة بالمقارنة بعدد 2,652 شاحنة خلال نفس الفترة من العام الماضي 2023 بنسبة إنخفاض قدرت بنحو 5.8% .

بينما تراجعت مبيعات الشاحنات المستوردة بنسبة 56% بالمقارنة بالربع الأول من العام الماضي ؛ حيث سجلت الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري حجم مبيعات بلغ 392 شاحنة ، بعد أن كانت قد سجلت حجم بيع 890 شاحنة خلال نفس الفترة من العام الماضي 2023.