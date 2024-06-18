الاقتصاد

مبيعات الشاحنات المجمعة محليا والمستوردة للسيارات خلال الربع الأول من 2024

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات الشاحنات المجمعة محليا والمستوردة للسيارات خلال الربع الأول من 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت : أماني سمير

الثلاثاء، 18 يونيو 2024 10:00 ص

كشف أخر تقرير صادر عن "الإميك" مجلس معلومات سوق السيارات في مصر، أن قطاع الشاحنات المجمعة محلياً انخفضت مبيعاته  خلال الربع الأول من العام الجاري 2024، وسجلت مبيعات الشاحنات المجمعة محلياً بيع 2,497 شاحنة بالمقارنة بعدد 2,652 شاحنة خلال نفس الفترة من العام الماضي  2023  بنسبة إنخفاض قدرت بنحو  5.8% .

بينما تراجعت مبيعات الشاحنات المستوردة بنسبة 56% بالمقارنة بالربع الأول من العام الماضي ؛ حيث سجلت الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري حجم مبيعات بلغ 392 شاحنة ، بعد أن كانت قد سجلت حجم بيع 890 شاحنة خلال نفس الفترة من العام الماضي 2023.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements