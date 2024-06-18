أسعار الذهب اليوم ثالث أيام عيد الأضحى

الشارقة - اميمة ياسر - سجل الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر، 3140 جنيها، اليوم الثلاثاء ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

سعر الذهب اليوم

عيار 24 يسجل 3589 جنيها.

عيار 21 يسجل 3140 جنيها.

عيار 18 يسجل 2691 جنيها.