الاقتصاد

أسعار الذهب اليوم ثالث أيام عيد الأضحى

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الشارقة - اميمة ياسر - سجل الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر، 3140 جنيها، اليوم الثلاثاء ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

سعر الذهب اليوم

عيار 24 يسجل 3589 جنيها.

عيار 21 يسجل 3140 جنيها.

عيار 18 يسجل 2691 جنيها.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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