الكهرباء تقترح خفض الدعم على الشرائح الأولى من 74 إلى 50%

الشارقة - اميمة ياسر - بدأت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة في إعداد عدد من المقترحات لتحريك أسعار الكهرباء قبل 1 يوليو المقبل، تمهيداُ لعرضهم على مجلس الوزراء لاختيار الأنسب للمواطن المصرى من حيث النواحى المالية.

وبحسب صحيفة "اليوم السابع"، فمن بين المقترحات التي من المتوقع أن تعرضها وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة هو خفض نسبة الدعم المقدمة على الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ساعة إلى 50% بدلا من 74% ، علاوة على إلقاء الدعم تماما لكثيفى الاستهلاك الذى يزيد استهلاكه عن ألف كيلو وات بحيث يتم محاسبته على 2.23 قرش لكل كيلو وات ساعة و هو سعر التكلفة.