شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن أكبر صفقة بالجنيه المصرى بعد رأس الحكمة داخل القاهرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صفقة رأس الحكمة كانت البداية، وتعكف وزارة الإسكان على نهو عدد كبير من الصفقات خلال الفترة المقبلة، وسيتم الإعلان عنها تباعا، وأول تلك الصفقات التي تمت خلال عام 2024 بعد صفقة رأس الحكمة مباشرة، صفقة الـ 800 فدان داخل مدينة القاهرة الجديدة، والتى تخطت تكلفة الأرض فيها نحو 81 مليار جنيه.

وخلال السطور التالية نستعرض أبرز 10 معلومات عن الصفقة الأخيرة..

1- وزارة الإسكان أعلنت عن طرح 800 فدان بنظام الشراكة داخل مدينة القاهرة الجديدة.

2- حددت وزارة الإسكان أنشطة المشروع المقرر إقامته على الأرض المطروحه لتكون عبارة عن نشاط عمرانى متكامل وإدارى وتجارى وترفهى.

3- تقدم للمناقصة التي أعلنت عنها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نحو 6 شركات عقارية كبرى.

4- تم عقد جلسة مناقشة العروض الفنية والتي أسفرت عن رفض عروض لشركتين بسبب عدم استيفاء الأوراق المطلوبة.

5- تم قبول عروض 4 شركات وتم تحديد موعد جلسة فتح العرض المالى.

6- بعد جلسات مفاوضة أجرتها الهيئة مع الشركات المتقدمة استطاعت إحدى الشركات الحصول على المناقصة بعد رفع قيمة سعر المتر لـ 24 ألف جنيه وزيادة نسبة الهيئة من الحصة العينية.

7- بلغت قيمة تكلفة الأرض نحو 81 مليار جنيه، سيتم تسديداها على 5 سنوات.

8- مدة تنفيذ المشروع 8 سنوات.

9- قامت الشركة بتحويل مبلغ مليار جنيه لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد رسو المناقصة عليها.

10- المشروع يتضمن نشاط عمرانى متكامل وإدارى وتجارى وخدمات ترفيهية.