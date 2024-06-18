شكرا لقرائتكم خبر عن لو هتقضى إجازة العيد في البيت اعرف خطوات خفض قيمة فاتورة الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

أجازة عيد الأضحى المبارك هذا العام هي الأطول ، حيث أنها تصل إلى 9 أيام متواصلة يمكن للمواطن استغلال هذه العطلة في اتباع الأساليب الصحيحة للاستخدام الأمثل للطاقة من خلال ترشيد الاستهلاك الذى يعود بالنفع على المستهلك من خلال خفض قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء خاصة مع ارتفاع درجات الحرار و الاعتماد على جهاز التكييف بشكل كبير.

الخليج 365 يقدم لقرائه بعض الخطوات التي تساعد في ترشيد استهلاك الكهرباء و بالتالى خفض قيمة فاتورة الاستهلاك و هي كالاتى :

1- ضبط درجة حرارة المكيف على 25 وغلق الأبواب باحكام مع وضع مروحة أمامه يعطى كفاءة أعلى و استهلاك أقل للكهرباء.

2- اطفي إضاءة الغرف عند الخروج.

3- عند مغادرة الغرف قم بفصل الاجهزة من المنبع بنزع الفيشة لتوفير 15% من استهلاك الاجهزة.

4- تجنب استخدام غلاية المياه إذا كان هناك بدائل لها.

5- تشغيل غسالة الملابس بكامل حمولتها للأستفادة من الطاقة الكهربائية المستهلكة.

6- استبدل الفرن الكهربائى بالميكرويف.



