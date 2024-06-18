شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن تحقيق الموازنة أضخم إيرادات بسبب رأس الحكمة والان مع تفاصيل الخبر

حققت الموازنة العامة للدولة، أعلى إيرادات فى تاريخها خلال السنة المالية الحالية 2023/2024، بسبب نجاح صفقة رأس الحكمة، وسط توقعات بانخفاض العجز الكلى وارتفاع الفائض الأولي، ويقدم ”الخليج 365” كل ما تريد معرفته عن مكاسب الاقتصاد من الصفقة.

س- كم تبلغ حصيلة الموازنة العامة من صفقة رأس الحكمة؟

ج- حصلت الموازنة العامة للدولة، على 179 مليار جنيه من تحويلات رأس الحكمة-وفق التقرير الشهرى لوزارة المالية عن شهر مايو- ليرتفع إجمالى الحصيلة غير الضريبية للموازنة من الإيرادات المتنوعة إلى 267.4 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2023 حتى أبريل 2024 بزيادة 196 مليار جنيه.

س- وما هى انعكاس صفقة رأس الحكمة على الموازنة العامة؟

ج- ساهمت الصفقة فى تحسين مؤشرات المالية العامة للدولة مع نهاية يونيه 2024، مما أدى إلى نمو الإيرادات العامة إلى 2.6 تريليون جنيه نتيجة الصفقة، وكذلك زيادة الإيرادات الضريبية إلى 1.6 تريليون جنيه نتيجة لأعمال الميكنة ورفع كفاءة الإدارة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية والسعى الجاد نحو تحقيق العدالة التنافسية بين المستثمرين والحد من التهرب الضريبى، وتسوية النزاعات الضريبية.

س- وكيف تسهم "رأس الحكمة" فى نمو الموازنة؟

ج- يتوقع أن تنعكس الصفقة على تحقيق معدل نمو 2.9% بنهاية العام المالى الحالى و4.2%؜ فى العام المالى 2024/2025، وتحقيق فائض أولى 5.8%؜ من الناتج المحلى مقابل 1.6% العام المالى الماضى، كما يتوقع أن يبلغ العجز الكلى 3.9% مقابل 6%؜ بنهاية يونيه 2023، رغم حدة التضخم وزيادة أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف وارتفاع فاتورة الدعم وخدمة الدين.

س- وما هو عائد الصفقة على المواطن؟

ج- توجيه 320 مليار جنيه قيمة الاعتماد الإضافى الوارد بالقانون الذى قام الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتصديق عليه مؤخرًا، إلى الدعم والأجور، ولاستيعاب الآثار السلبية للتضخم وارتفاع الفائدة وسعر الصرف على فاتورة خدمة الدين، وتدبير الاحتياجات البترولية والسلع التموينية.

كما تم توجيه 44 مليار جنيه «إضافية» لمواجهة زيادة دعم المواد البترولية والسلع التموينية بما فيها القمح المحلى والمستورد، والعلاج على نفقة الدولة، ولاستيعاب الزيادة المقررة فى معاش «تكافل وكرامة» ضمن الحزمة الاجتماعية الأخيرة.