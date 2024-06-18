شكرا لقرائتكم خبر عن للمستثمرين الجدد بسوق المال.. 3 أسواق فرعية للشركات المقيدة بالبورصة والان مع تفاصيل الخبر

تتعدد أسواق التداول، وفقًا لخصائص وأنواع الأدوات المالية المتداولة بالبورصة المصرية؛ لتسهيل التعامل وتحقيق المرونة المطلوبة، ووفاءً باحتياجات المتعاملين ومساعدتهم لتيسير التعامل وعدم الخلط بين الأدوات المالية المختلفة والأسواق المفعلة، وهي كالتالي:

السوق الرئيسي وتدرج به الأسهم ووثائق صناديق المؤشرات المتداولة ETFs وحقوق الاكتتاب وينقسم إلى 3 أسواق فرعية:

1- السوق الأكثر نشاطًا

يتضمن الأوراق المالية المدرجة بمؤشر "EGX 100 EWI" وكذا وثائق استثمار صناديق المؤشرات الصادرة بتتبع أحد المؤشرات الصادرة عن البورصة المصرية، ويتسم هذا السوق بما يلي:



- يسمح للمتعاملين على الأوراق المالية المدرجة بهذا السوق بمزاولة آليات التعامل على الأسهم في ذات الجلسة والتعامل على الأوراق المالية في اليوم التالي لشراء وشراء الأوراق المالية بالهامش وتقبل كضمان حتى نسبة 100% من قيمتها السوقية.

- يسمح للمتعاملين على الأوراق المالية المدرجة بهذا السوق بمزاولة آليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع فقط على أسهم الشركات المدرجة بمؤشر EGX 30 مضافًا إليها وثائق استثمار صناديق المؤشرات الصادرة بتتبع أحد المؤشرات الصادرة عن البورصة المصرية.

- يسرى على الأوراق المالية المدرجة بهذا السوق حدود سعرية 20% من آخر سعر مرجعي مع تطبيق الإيقاف المؤقت لمدة 10 دقائق عند تجاوز سعر الإقفال اللحظي نسبة الـ10% صعودًا أو هبوطًا من السعر المرجعي.

2- السوق متوسط النشاط

يتضمن الأوراق المالية غير المدرجة بمؤشر البورصة "EGX 100 EWI"، وكذا الأوراق المالية غير المدرجة بالسوق غير النشط ويستم هذا السوق بما يلي:

- يسمح للمتعاملين على الأوراق المالية المدرجة بهذا السوق بمزاولة آليات التعامل على الأسهم في ذات الجلسة والتعامل على الأوراق المالية في اليوم التالي للشراء، وشراء الأوراق المالية بالهامش وتقبل كضمان حتى نسبة 80% من قيمتها السوقية، وعلى أن تستبعد من آلية شراء الأوراق المالية بالهامش الأوراق المالية التي لم تستوفى المعايير الكمية و/أو النوعية لمزاولة عمليات الشراء بالهامش.

- لا يسمح للمتعاملين على الأوراق المالية المدرجة بهذا السوق بمزاولة آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.

- يسرى على الأوراق المالية المدرجة بهذا السوق حدود سعرية 20% من آخر سعر مرجعي مع تطبيق الإيقاف المؤقت لمدة 10 دقائق عند تجاوز سعر الإقفال اللحظي نسبة الـ10% صعودًا او هبوطًا من السعر المرجعي.

3- السوق غير النشط

يكون لإدارة البورصة أن تدرج به الأوراق المالية التي تنطبق عليها قرار رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية رقم 92 لسنة 2021 (الخاص بمحددات إدراج الأوراق المالية بالقائمة د) والأوراق المالية للشركات تحت التصفية والأسهم التي تتصف بمخاطر عالية في حجم المديونية وتركزها مع تقلبات سعرية عالية والأوراق المالية للشركات المخالفة لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية ولم تقم بإزالتها، وتتسم هذا السوق بما يلي:

- عدم السماح للمتعاملين على الأوراق المالية المدرجة بهذا السوق بمزاولة آليات التعامل على الأسهم في ذات الجلسة أو التعامل على الأوراق المالية في اليوم التالي للشراء أو شراء الأوراق المالية بالهامش أو اقتراض الأوراق المالية بغرض البيغ.

- تسري على الأوراق المالية المدرجة بهذا السوق حدود سعرية 5% من آخر سعر مرجعي مع عدم تطبيق حدود الإيقاف المؤقت، ولا ينطبق عليها آلية مزاد سعر الفتح بجلسة مزاد سعر الفتح أو آلية مزاد سعر الإقفال.