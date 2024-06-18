شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز ملاحظات "المركزى للمحاسبات" على الموازنة التقديرية للعربية لاستصلاح الأراضى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الجهاز المركزي للمحاسبات ، ملاحظاته على مشروع الموازنة التقديرية للشركة العربية لاستصلاح الأراضي عن السنة المالية المقبلة 2024/2025-وفق بيان الشركة للبورصة المصرية- وجاءت أبرز الملاحظات :

1- استهدفت الموازنة تحقيق إيرادات نشاط بنحو 194.5 مليون جنيه خلال موازنة العام المالي المقبل 2024/2025 بزيادة قدرها 60 مليون جنيه بنسبة 44.5% عن المستهدف بالعام السابق، دون عدم تحقيق إيرادات لبعض القطاعات منها الواحات البحرية، وتوشكى، ووسط وجنوب الصعيد، واستهدفت الشركة مبلغ 90 مليون جنيه إيرادات مستهدفة لكل من استكمال البنية الأساسية لمساحة 11 ألف فدان شمال شهل الحسينية واستكمال أعمال طبقة الأساس وأعمال الرصف حول طرق بر حميد والسرو عن أعمال متوقع اسنادها دون وجود عقود أو أوامر اسناد مؤيدة لها.

2- استهدفت الموازنة بنحو 112.8 مليون جنيه تكاليف اسناد أعمال لمقاولي الباطن بنسبة 64% من إجمالي تكاليف النشاط المقدرة البالغة نحو 175.8 مليون جنيه، وبنسبة نحو 57% من إجمالي إيرادات النشاط المقدرة البالغة 194.5 مليون جنيه مما يتضح معه استمرار اعتماد الشركة بصفة أساسية على مقاولي الباطن في تنفيذ مشروعاتها هذا بالإضافة إلى انخفاض تكاليف الاسناد المستهدفة عن المحقق الفعلي عن عام 2022/2023 البالغ 85.9 مليون جنيه، ويرجع ذلك إلى عدم اسناد أعمال جديدة للشركة، واستكمال أعمال مسندة للشركة من 2022/2023.

3- استهدفت الموازنة تحقيق صافي ربح (بعد خصم الضرائب) نحو 5.038 مليون جنيه بنسبة 2.54% من إيرادات النشاط المقدر بنحو 198 مليون جنيه مقابل نحو 1.8 مليون جنيه، صافي ربح مستهدف بموازنة العام المالي 2023/2024، وحققت الشركة خلال النصف الأول من العام المالي 2023/2024 صافي خسارة 11.1 مليون جنيه، وهذا ساهم في تحقيق صافي الربح المستهدف عن عام الموازنة المعروضة أرباح رأسمالية ناتجة عن بيع بعض الأصول الثابتة بلغت 22 مليون جنيه، مما يتضح معه المبالغة في صافي الربح المستهدف خلال عام الموازنة في ضوء ما ورد بالنتائج الفعلية، وأن الموازنة المعروضة تفوق قدرات الشركة المالية في ظل التزاماتها تجاه الغير (التأمينات الاجتماعية بمبلغ 61 مليون جنيه، الضرائب بمبلغ 149 مليون جنيه.

4- لم تستهدف الموازنة بعض التقديرات، وذلك قيمة ومساحة المتخللات للأراض بغرض البيع الناتجة عن إجراء الرفع المساحي والإيرادات المتوقع تحقيقها منها، وأثر تقنين قطع الأراضي التي تضع الشركة يدها عليها بمحافظتي كفر الشيخ منذ عام 2018، وتكاليف التأمين على أصول ومخازن الشركة ضد كافة الأخطار.

5- اعتادت الشركة على عدم ودقة تقديرات الموازنة الاستثمارية ، وبلغ إجمالي قيمة الأصول المهلكة دفتريًا ولا تعمل (معطلة) نحو 13.7 مليون جنيه في 30 يونيو عام 2023 (فعلي) قابلة للإصلاح، والتي قدرت تكلفة الإصلاح بنحو 6.4 مليون جنيه في ذات التاريخ، مما يتضح معه عدم دقة تقديرات الموازنة الاستثمارية، والتي جاءت انخفاض نحو 3.4 مليون جنيه، دون أن تفصح الموازنة عن طبيعة تلك الأصول وحالتها الفنية قبل وبعد الصيانة وأثرها على الطاقة المتاحة بالشركة، وكذلك أثرها على حجم أعمال الشركة المستهدف تنفيذه خلال عام الموازنة، حتى يمكن الوقوف على مدى جدوى تلك الأعمال.