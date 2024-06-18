شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع استثمارات صناديق التأمين الخاصة إلى 12.5 مليار جنيه خلال الربع الأول والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة عن شهر مارس 2024 إلى 4.95 مليار جنيه مقابل 1.89 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضى بنسبة نمو 161.9%، ليرتفع إجمالى استثمارات صناديق التأمين الخاصة إلى 12.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مارس من عام 2024 مقارنة مع 5.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى بنسبة نمو 125.7%.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد كشفت عن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات لشركات التأمين خلال الفترة من يناير إلى مارس من عام 2024 وبلغت 22 مليار جنيه، مقابل 18.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة نمو 21%.

وبلغت الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 11.7 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مارس من عام 2024، مقابل 8.7 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2023 بنسبة نمو 34%، وبلغت قيمة الأقساط المحصلة للأشخاص وتكوين الأموال 10.3 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مارس من عام 2024، مقابل 9.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى بنسبة نمو 9.1%.

وبلغ إجمالى التعويضات المسددة من شركات التأمين 10.6 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مارس من عام 2024 مقابل 7.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة نمو 38.9%.

وبلغت التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 5.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مارس من عام 2024، مقابل 3 مليارات جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2023 بنسبة نمو 72.2%، وبلغت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 5.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مارس من عام 2024، مقابل 4.7 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى بنسبة نمو 17.8%.