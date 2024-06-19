شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد طرح محلات تجارية ووحدات إدارية بـ 3 مدن جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية، عن طرح وحدات إدارية وتجارية وصيدليات ومخابز في 3 مدن جديدة.

من جانبه أعلن المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، عن طرح 14 محلاُ تجارياً وصيدلية بمساحات تتراوح من ( 15م2 : 77م2) بالأحياء السكنية، الثالث والرابع والسابع، وذلك للبيع بجلسة مزاد علني ستعقد يوم الأحد الموافق 18/8/2024.

فيما قال المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة، أنه تم طرح 11 محلاً تجارياً، بمساحات تتراوح من (14م2: 99م2)، و4 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح من (31م2 : 63م2) بالمناطق المختلفة بالمدينة، وقطعة أرض مقام عليها مخبز شامل المعدات والآلات وسور، بمنطقة الخدمات المركزية بالـ620 فدانا بالمدينة، وذلك للبيع بجلسة مزاد علني ستعقد يوم الأحد الموافق 25/8/2024، بجانب طرح منفذ خدمة المواطنين " تصوير مستندات وكافيتريا " داخل مبنى الجهاز بنظام الترخيص بالانتفاع لمدة 3 سنوات بجلسة مزاد علني يوم الأحد 25/8/2024.

وأشار المهندس المهندس أحمد عبد الجابر، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، إلى أنه تم طرح 11محلاً تجارياً، وصيدلية بمساحات تتراوح من (14م2 : 98م2)، و5 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح من ( 30م2 : 60م2) بالمناطق المختلفة بالمدينة، للبيع بجلسة مزاد علني ستعقد يوم الأحد الموافق 28/7/2024.